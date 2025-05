Aswat Nissa | 26 féminicides enregistrés en Tunisie en 2024 !

L’Association Aswat Nissa a publié son rapport annuel glaçant concernant les féminicides en Tunisie pour l’année 2024, révélant un bilan alarmant de violence meurtrière à l’égard des femmes.

La note diffusée ce mercredi 14 mai 2025 par Aswwat Nissa met en lumière une réalité sombre et persistante, soulignant l’urgence d’actions concrètes pour protéger les femmes dans le pays : 26 femmes ont tragiquement été tuées en 2024 !

Parmi les victimes recensées, on compte 13 femmes tuées par leurs époux, 3 autres par leur père, 4 par des proches et membres de leur famille et 5 tuées par des inconnus.

Ces chiffres sonnent comme un cri d’alarme et rappellent la nécessité de renforcer les mesures de prévention, de protection et de soutien aux femmes victimes de violence et l’association a appelé dans ce sens, les autorités à intervenir rapidement face à l’augmentation continue du nombre de féminicides en Tunisie et à faire appliquer la loi 58, qui vise à protéger les femmes contre les violences conjugales.

Y. N.