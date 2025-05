La Tunisie et la Côte d’Ivoire unissent leurs forces contre la traite des personnes

Une visite d’échange initiée par l’OIM en coopération avec l’ONG Amal pour la Famille et l’Enfant a permis à des acteurs de la société civile tunisienne et ivoirienne de partager leurs expertises et de mettre en place des mécanismes de coopération pour une meilleure prise en charge des victimes de la traite.

Cette visite qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire, a été organisée dans le cadre de la prévention de la traite des personnes et la protection des victimes .

En coordination avec l’OIM en Côte d’Ivoire, la visite a permis de créer, entre l’association Amal pour la Famille et l’Enfant et l’ONG Côte d’Ivoire Prospérité, des synergies ainsi que des liens permettant d’optimiser l’assistance intégrée des victimes de la traite des personnes et de faciliter l’accès aux services adéquats et disponibles dans les deux pays, notamment pendant le processus d’Assistance au Retour volontaire et à la Réintégration.

Cette activité a été réalisée grâce au Programme Régional de Développement et de Protection pour l’Afrique du Nord – Phase VI (RDPP), rappellent les organisateurs.