Miss Tunisie 2023 : Le concours s’engage contre le cancer du sein

La nouvelle édition du concours de beauté Miss Tunisie est d’ores et déjà lancée. La gagnante sera annoncée au mois de février prochain.

Créé en 1956, Miss Tunisie est un concours national de beauté qui a été relancé de nouveau en 1996 et qui, en plus des critères de sélection physique, mise aussi beaucoup sur la culture et le niveau intellectuel des candidates.

Placée sous le slogan « La beauté au service de l’humanité », cette nouvelle édition sera l’occasion de soutenir les femmes ayant subi une ablation du sein suite à un cancer, et ce, en prenant en charge une restructuration mammaire. Le bénévolat et l’engagement associatif font partie des principes que défend le concours.

Les représentantes des différents gouvernorats de la Tunisie viennent d’être sélectionnées. Miss Tunisie 2023 sera élu au mois de février prochain.

