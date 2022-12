Réseau de falsification de documents et de diplômes : 7 suspects arrêtés à Tunis

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé l’arrestation de 4 femmes et 3 hommes, membres d’un réseau de falsification de documents et de diplômes, dirigé par le propriétaire d’un bureau de services situé à Tunis.

L’enquête a éclaté suite à une plainte déposée par le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle contre une personne qui avait présenté un diplôme qui s’est avéré falsifié, précise la DGGN dans un communiqué publié dans la soirée de ce jeudi 29 décembre 2022.

Les investigations menées par la brigade anticriminalité relevant de la garde nationale de Ben Arous a permis de démanteler un réseau de falsification de documents et de diplômes, dont 7 membres (4 femmes et 3 hommes) ont été arrêtés. En coordination avec le parquet, une perquisition a été menée au bureau de services situé à Tunis, où les agents ont notamment saisi plusieurs faux certificats d’études et des ordinateurs et autres matériel informatique.

La DGGN a ajouté que l’enquête a révélé que le propriétaire du bureau de services est également lié à un trafic de falsification de documents requis pour constituer les dossiers des demandeurs de visas pour les États-Unis et l’Europe.

Le Parquet près le Tribunal de première instance de Tunis 1, a ordonné la mise en détention des sept suspects et la poursuite de l’enquête.

Y. N.