En Tunisie, la démence augmentera de 250% entre 2022-2050, c’est dingue!

L’étude publiée cette semaine dans la prestigieuse revue de santé publique The Lancet public Health indique que la démence va faire des ravages en Tunisie. Elle va augmenter de 250% les prochaines années (2022-2050). Les femmes tunisiennes sont plus concernées que les hommes. C’est fou, mais c’est sérieux et on peut s’en prémunir! Voilà comment…

Chez nos voisins Algériens et Libyens, la progression moyenne sera de 350%, chez les Saoudiens, les Emiratis et les Qataris, le fléau va progresser de 450%. Quand on se compare, on se console! Mais sans les pays développés les taux d’occurrence reculent.

Aujourd’hui, on estime que 57 millions de personnes dans le monde vivent avec la démence, une maladie dégénérative incurable qui, dans ses pires phases, les rend dépendantes de soins 24 heures sur 24.

Une nouvelle étude publiée dans The Lancet Public Health ajoute du poids aux prédictions selon lesquelles ce nombre va exploser. Sa projection, selon laquelle le nombre a atteint 152,8 millions d’ici 2050, les femmes étant touchées de manière disproportionnée par la maladie, est conforme aux prévisions faites pour les sept dernières années ou plus.

Mais contrairement aux études précédentes, qui reposaient sur des projections mondiales, celle-ci tenait compte des estimations au niveau des pays et des facteurs de risque spécifiques.

Elle était encore confrontée à de sérieuses limitations dans la qualité des données provenant de chaque pays, qui utilisent des méthodologies différentes et souvent même des définitions différentes de la démence.

Le fait que la conclusion soit si similaire à celle des études précédentes souligne que le facteur de risque le plus important reste simple : l’âge. La démence est une affection qui accompagne des dizaines de maladies différentes – dont la plus importante est la maladie d’Alzheimer, représentant 60 à 80% des cas – à presque toutes les personnes qui deviennent plus sensibles à mesure qu’elles vieillissent.

La majeure partie de l’augmentation prévue de la démence est le résultat de deux facteurs mondiaux : l’augmentation de la population et la longévité.

C’est pourquoi les plus fortes augmentations se trouvent dans les régions du monde où la population connaît la croissance la plus rapide, comme l’Afrique subsaharienne. Cela signifie que la démence ne sera plus, comme à l’heure actuelle, principalement un problème du monde riche.

Dans les pays riches, pendant ce temps, l’augmentation de la démence est prévue en grande partie parce que les populations vieillissent.

L’étude de Lancet prend également en compte les risques qui, contrairement à l’âge, sont modifiables : tabagisme, obésité, taux élevé de sucre dans le sang et faible niveau d’éducation.

Déjà, en Amérique du Nord et en Europe, l’incidence de la démence – c’est-à-dire le pourcentage de personnes de tout âge atteint de la maladie – a sensiblement diminué, peut-être en raison d’un meilleur accès et de la qualité de l’éducation et de l’amélioration de la santé cardiovasculaire.

L’étude révèle qu’à l’échelle mondiale, ces progrès réduiront de 6,2 millions le nombre de personnes susceptibles d’être atteintes de démence. Cependant, l’augmentation de l’obésité, du tabagisme et de l’hypertension artérielle dans certains pays fera plus que compenser cela, ce qui entraînera 6,8 millions de cas supplémentaires.

Toutes ces projections sont bien sûr approximatives (avec marge d’erreur statistique de 5%). Mais l’argument de cette étude est incontestable : le monde devra apprendre à vivre avec un grand nombre de personnes atteintes de démence.

Il n’existe pas encore de vaccin ni de remède, bien que l’Amérique ait approuvé l’année dernière un médicament pour le traitement de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce.

Aucun pays n’a encore déterminé comment il va payer les soins dont ces personnes auront besoin. Et dans de nombreux endroits, il est loin d’être clair où se trouveront les aidants.

Lire l’étude en anglais.