Faites connaissance du Pack Premium de BNA Bank

Le Pack Premium de BNA Bank est une offre qui contient l’essentiel des services bancaires répondant aux besoins réels de ses clients avec une tarification économique et avantageuse.

Les produits et des services du Pack Premium sont un compte de dépôt à vue pour : 1- permettre au client d’effectuer ses opérations bancaires quotidiennes; 2- une carte bancaire Visa Platinium Pack lui permettant le retrait d’argent auprès des GABs, le règlement d’achat en ligne et via TPE et le faisant bénéficier d’une panoplie de services d’assurance et d’assistance en Tunisie et à l’étranger avec une offre de réductions commerciales auprès des commerçants tunisiens; 3- un abonnement aux services BNA eBanking Premium et BNA mBanking Premium pour lui faciliter la gestion et le suivi à distance et en toute sécurité, via son PC ou son mobile, de ses opérations bancaires en temps réel, 24h/7j ; 4- un service smsing BNAsms pour qu’il puisse suivre en temps réel les dernières opérations effectuées sur son compte.

Pour bénéficier d’un pack Premium, le client a le choix de souscrire en ligne (en cliquant sur ce lien), ou de souscrire en agence (en se présentant à l’une des agences BNA de son choix).

Communiqué.