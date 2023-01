Tunisie : Amel Chahed empêchée de présenter son émission sur RTCI

Dans un post publié ce jeudi 13 janvier 2023, Amel Chahed a annoncé avoir été empêchée de présenter son émission «Actuplus» sur Radio Tunis Chaîne Internationale (RTCI).

Amel Chahed ne s’explique pas cette interdiction inattendue, précisant toutefois que cela a été décidé contre sa volonté et qu’elle se trouve actuellement dans les locaux de la radio, où elle est prête à présenter son émission «Actuplus», et prête à l’antenne comme à l’accoutumée chaque jeudi de 17h à 19h.

«J’avais , j’ai et je garde un excellentissime rapport avec la Radio Tunisienne, tous mes collègues et avec Sofien le PDG actuel et Mokhtar le directeur de RTCI. La Radio est comme La Télévision , ma deuxième famille», lit-on encore dans le post publié par Amel Chahed, qui a également publié une vidéo, prouvant sa présence sur place.

Et d’ajouter : «Je ne me suis pas absentée ; Je ne suis pas malade; Je n’ai aucun empêchement personnel. Je suis là présente et prête à travailler.Mais on ne va pas me laisser travailler. Et je répète et insiste que c’est contre ma volonté et que mes rapports avec toute la radio demeurent excellentissimes… Je salue mon collègue Hatem Bourial»

Notons que, pour l’heure, la Radio n’a pas encore communiqué à ce propos…

