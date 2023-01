Tunisie-Alerte météo : Pluies, vents et baisse considérable des températures dès ce soir

Dans une alerte météo l’Institut national de la météorologie a annoncé que le temps sera favorable dès ce soir et au cours des journées du jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2023, à des chutes de pluies éparses et parfois temporairement orageuses, en particulier au nord et au centre du pays, avec une baisse des températures dans la plupart des régions.

L’INM précise que les températures seront considérablement en baisse dans la plupart des régions et que des vents forts (50 à 70 km/h) sont également attendus, atteignant temporairement 90 km/h près des côtes et sur les hauteurs, avec des phénomènes de sable dans le sud.

La même source prévoit également des chutes de neige sur les hauteurs (800 mètres) , et ce, à partir de jeudi, notamment à Jendouba, au Kef, à Siliana et à Kasserine, sachant que les précipitations seront abondantes à l’extrême nord-ouest (entre 30 et 50 millimètres).

Ce temps froid et pluvieux se poursuivra également durant le week-end prochain, en particulier au nord et au centre.

Y. N.