Le film tunisien « The sons of the Lord » au Women Film Festival de Beyrouth

Le film tunisien « The sons of the Lord » (Kadar) fera partie de la sélection officielle du Beirut international Film Festival (BWFF).

« The sons of the Lord », long-métrage de fiction de la jeune réalisatrice tunisienne Imen Ben Hassine, s’apprête à entamer sa tournée internationale en commençant par le Liban, et ce, dans le cadre du Festival international du Film de Femmes qui aura lieu au mois de mars prochain.

Le film qui était récemment sorti dans les salles de cinéma en Tunisie, a été retenu à la sélection officielle du BWFF, un rendez-vous cinématographique international qui se tient chaque année à la capitale libanaise pour mettre en avant les dernières productions réalisées par des cinéastes femmes.

Mhadheb Rmili, Wajiha Jendoubi et l’actrice libanaise Takla Chammou font partie du casting du film.

F.B