Beaucoup quittent la Tunisie alors que la démocratie s’effondre

La photo de Walid Zreidat, 15 ans, regarde fixement depuis une banderole, un jeune à l’air sérieux avec des yeux marron clair et un T-shirt Levi’s. Elle est accompagnée de celles de 17 autres jeunes qui ont mis le cap sur l’Italie depuis Zarzis, une ville de pêcheurs du sud de la Tunisie, pour ne jamais revenir.

«Il est parti un mercredi», a déclaré son père, Salim, affalé à proximité et fumant une cigarette, à propos du départ de Walid en septembre. «Jeudi, nous n’avons pas reçu d’appel de lui disant: ‘‘Papa, nous sommes arrivés à Lampedusa’’. Même chose vendredi.»

Les pêcheurs et autres sauveteurs ont finalement récupéré huit corps, certains enterrés dans des tombes anonymes. Mais Walid compte parmi 10 autres personnes toujours portées disparues après la disparition de leur bateau branlant en Méditerranée au large de Zarzis.

La tentative des garçons de quitter leur patrie souligne un désespoir plus large dans ce pays d’Afrique du Nord face à l’effondrement de l’économie, à la montée en flèche du chômage et à une démocratie qui tourne mal.

«Il y a une sorte de désespoir collectif», déplore Alaa Talbi, directeur du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), une ONG spécialisée entre autres dans les questions migratoires. «Les gens veulent changer les choses – leur contexte, leur quartier, leur ville –, les Tunisiens veulent quitter leur pays.»

L’ONG de Talbi affirme que la migration tunisienne atteint des chiffres sans précédent depuis la révolution de 2011, qui a catalysé une révolte plus large contre les systèmes autoritaires à travers le monde arabe.

Près de 40 000 Tunisiens clandestins ont atteint les côtes européennes cette année via l’Italie et une nouvelle route à travers la Serbie, selon les estimations du forum. Près de 30 000 ont été repoussés par les garde-côtes. Des centaines d’autres, comme Walid, 15 ans, sont morts ou portés disparus.

Pourtant, d’autres quittent le pays légalement – ​​dont quelque 400 000 ingénieurs et plus de 3 000 médecins au cours des cinq dernières années, selon des rapports.

«Ce n’est pas seulement lié à la crise économique et sociale», dit Talbi, «C’est aussi lié à la mobilité et au choix de vivre ailleurs.»

Perspectives en baisse

Ceux qui restent font face à des perspectives de plus en plus réduites. A Zarzis, dont l’économie tourne autour de l’olivier, de la pêche et d’une industrie touristique capricieuse qui se tarit en hiver, des hommes de tous âges flânent dans les cafés.

L’économie tunisienne a été malmenée par de mauvaises décisions, et plus récemment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Les produits de base comme le sucre, le lait et le gaz sont rares. Le chômage s’élève à près de 20%. Le pays espère un prêt de 1,9 milliard de dollars du FMI pour rester solvable.

La démocratie multipartite qui a émergé de la révolution tunisienne a pratiquement disparu depuis que le président Kaïs Saïed s’est emparé de pouvoirs étendus l’année dernière – consolidés par une nouvelle constitution qu’il a fait adopter en juillet, malgré moins de 30% de soutien des électeurs. Neuf Tunisiens éligibles sur 10 n’ont pas voté aux élections du 17 décembre 2022 pour un parlement considérablement affaibli, ce qui, selon Saïed, contribue à renforcer la démocratie de base en contournant les listes de partis.

La plupart des partis politiques ont boycotté le vote et, après les résultats lamentables, ont appelé Saïed à se retirer. La puissante Union générale tunisienne du travail, ou UGTT, a également rompu avec le président, lui reprochant d’avoir mis en place un système qui est «un terrain fertile pour l’oppression et le règne d’un seul homme».

Pourtant, certains gardent espoir que la démocratie tunisienne ne soit pas enterrée pour de bon.

Youssef Cherif, directeur du bureau de Tunis de l’institut politique Columbia Global Centers, prédit que le pays est dans une «phase de transition» orageuse dans les années à venir, «avec un seul dirigeant et pas de partis politiques», mais une alternative politique pourrait émerger à nouveau.

«La Tunisie a plus que jamais besoin d’un air frais d’idées, d’un air frais de visages, d’un air frais d’alternatives politiques. Et c’est le moment idéal pour fournir cela», déclare Zied Boussen, chercheur à l’Arab Reform Initiative. «Je ne sais pas d’où ça va venir», ajoute-t-il.

Pour l’instant, cependant, de nombreux Tunisiens ordinaires ont renoncé à la politique. Ils blâment les nombreux partis du pays qui se chamaillent souvent pour des années d’impasse et de corruption après la révolution. Le soutien autrefois en plein essor de Saïed, élu suite à une victoire écrasante en 2019, a également diminué – bien qu’il reste populaire, selon les analystes, faute d’alternatives.

Risquer la mer quand même

«Nous n’avons aucune confiance en Kaïs Saïed, ni en Ennahdha, ni en aucun des autres politiciens», déclare Salim Zreidat, le père endeuillé, faisant référence au parti d’inspiration islamiste autrefois puissant qui compte parmi les principaux opposants à Saïed.

Lui et d’autres familles en deuil, ainsi que des habitants de Zarzis, ont organisé des manifestations et un sit-in, exigeant des explications du gouvernement sur son incapacité à retrouver et à identifier leurs proches disparus. Plusieurs ont été découverts plus tard enterrés dans des tombes anonymes.

Saïed a appelé à une enquête et à des réponses rapides. Mais les familles disent que cela ne s’est pas encore produit.

Certains cherchent des réponses ailleurs.

«Mon cousin est mort, mon meilleur ami aussi. La plupart des gens dans le bateau étaient de mon quartier», raconte Belsam Hnid, 25 ans.

Malgré tout, et bien qu’il ait été récemment expulsé de France en tant que migrant clandestin, Hnid veut reprendre le bateau. «Il n’y a pas d’avenir ici», dit-il. «Il n’y a rien qui me ferait rester.»

Ce sentiment est partagé par les migrants d’Afrique subsaharienne qui ont fait de Zarzis un point d’escale, sans se laisser décourager par deux cimetières à quelques kilomètres de là qui sont remplis de corps de compagnons de route qui ont échoué.

«Je n’ai aucun document pour m’emmener en Europe en avion», explique Christiana Bockarie, 23 ans, originaire de Sierra Leone, qui a traversé le Sahara à moto avant de se rendre en Tunisie.

Aujourd’hui, elle gagne environ 6 dollars par jour en faisant le ménage, économisant pour son billet de bateau. «Je prends le risque d’aller en Europe par la mer», ajoute-t-elle. «Ce n’est pas facile, mais il faut le faire pour réussir.»

