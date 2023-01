Sidi Bouzid : Un jeune de 25 ans tente de se suicider en mettant le feu à son corps

La protection civile a annoncé ce lundi 23 janvier 2023; avoir secouru un jeune de 25 ans qui a tenté de se suicider en mettant le feu à son corps, devant chez lui à Sidi Bouzid.

Dans son communiqué, la protection civile précise que les équipes de secours sont intervenues hier, dimanche 22 janvier vers 20h45 et que le jeune homme souffre de brûlures au cou et aux mains et qu’il a été transporté à l’hôpital régional.

Selon la même source, des problèmes familiaux seraient derrière cet acte de désespoir.

Y. N.