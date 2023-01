Cinémathèque tunisienne : Regards documentaires et visions du réel

La Cinémathèque tunisienne accueillera, le vendredi 27 janvier, l’événement mensuel « Regards documentaires » qui sera cette fois consacré au film « Tolyatti Adrift ».

Regards documentaires, le rendez-vous mensuel dédié au cinéma documentaire, est une initiative de l’Association Cinéma documentaire tunisien qui organise aussi le Festival My First Doc.

Le prochain rendez-vous aura lieu ce vendredi, toujours à la Cinémathèque tunisienne (Cité de la Culture) et proposera la projection du film franco-espagnol « Tolyatti Adrift » de Laura Sistero. « Portrait de la jeunesse désenchantée de Tolyatti, ville sinistrée autrefois symbole du progrès soviétique et de l’automobile. Laura Sistero part à la rencontre d’une jeunesse à la dérive, exprimant son rêve d’évasion par des folles courses à bord des vieilles Lada bricolées, dans une mise en scène propulsée par des glissades spectaculaires au rythme d’une bande son électro-rock. »

F.B