Archipel : Des danseurs tunisiens et français rassemblés par la chorégraphe Mathilde Monnier

La chorégraphe française Mathilde Monnier est en ce moment à Tunis pour son projet « Archipel » qui réunit des danseurs tunisiens et français.

« Archipel », projet artistique issu d’un partenariat entre le Conservatoire de Paris et le Théâtre de l’Opéra de Tunis, met en avant de jeunes danseurs des deux rives de la Méditerranée, sous la direction de Mathilde Monnier qui travaille pour la première fois avec une équipe tunisienne, mais aussi Malek Sbaï du côté tunisien.

« Ce qui est extraordinaire dans ce projet, c’est cette rencontre entre deux équipes qui se connaissaient pas du tout. (…) C’est la première fois que je fais une pièce avec autant de danseurs, et c’est un challenge assez fort », souligne la chorégraphe qui a réuni d’un côté 21 danseurs de l’Opéra de Tunis et de l’autre côté 21 danseurs du côté du conservatoire de Paris. Un projet compliqué à mettre en place, mais aussi coûteux, rendu possible grâce au soutien de différentes institutions comme le ministère des Affaires culturelles, L’Institut Français de Tunisie (IFT) et le Conservatoire de Paris.

La première du spectacle est prévue pour le mois de mai à Paris, mais le public tunisien peut découvrir les répétitions aujourd’hui et demain (26 et 27 janvier) ) la salle Le Mondial au centre-ville de Tunis.

F.B