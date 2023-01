Tunisie : Commémoration du troisième anniversaire de la disparition de Lina Ben Mhenni

L’espace Le Rio au centre-ville de Tunis accueillera le samedi 28 janvier un événement artistique dédié à la mémoire de la militante Lina Ben Mhenni à l’occasion du troisième anniversaire de sa disparition.

Il y a trois ans, un certain 27 janvier 2020, nous a quittés La blogueuse et militante des droits de l’Homme tunisienne Lina Ben Mhenni, l’une des figures de la jeunesse tunisienne qui s’est révolté contre la dictature et toutes les formes d’injustice.

La famille, les proches et les amis de Lina Ben Mhenni, seront réunis ce samedi au ciné-théâtre Le Rio pour se remémorer le parcours d’une combattante hors pairs, partie à la fleur de l’âge. Plusieurs artistes seront présents pour un moment de musique, de cinéma et de théâtre dédié à la mémoire de Lina.

F.B