Météo-Tunisie : Froid et pluies prévus cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce vendredi 27 janvier 2023, des températures basses pour cette nuit dans la plupart des régions de la Tunisie, avec des pluies attendues en particulier au nord et au centre-ouest.

Les températures varieront entre 2 et 7°C dans les régions intérieures et entre 7 et 12°C près des côtes, ajoute la même source, en précisant que les pluies seront localement intenses à l’extrême nord-ouest avec des chutes de neige sur les hauteurs.

Le vent soufflera fort près des côtes et dans le sud et la mer sera très agitée, lit-on encore dans la note de l’INM qui appelle à la vigilance

Y. N.