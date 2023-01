Tunisie-Dialogue national : Noureddine Taboubi à la manœuvre

«Il est encore tôt de définir la place des partis politiques dans l’initiative de salut national lancée par le quartet d’organisations nationales», a déclaré Noureddine Taboubi, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Taboubi, qui intervenait aujourd’hui, vendredi 27 janvier 2023, à Tunis, lors de la réunion de l’initiative nationale de dialogue et de salut national, lancée par l’UGTT, le Conseil de l’ordre des avocats tunisiens (Coat), la Ligue tunisienne de défenses des droits de l’homme (LTDH) et le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), a déclaré qu’il ne pourra pas prendre la décision séparément sur cette question de la participation ou non des partis à l’initiative de salut national, ajoutant que l’organisation syndicale n’a aucune objection à l’égard des politiques et qu’elle considère qu’ils sont nécessaires à toute vie politique et contribuent à sa maturation.

Taboubi a précisé que les initiateurs de l’initiative vont travailler en concertation avec des personnalités nationales au sein de commissions pour présenter leurs visions aux représentants de la société civile dans le cadre d’un forum qui sera organisé à cet effet, ajoutant que l’opposition a le droit de manifester et de faire pression de manière pacifique sur le pouvoir en place qui a des vues et des approches différentes.

L’initiative porte sur quatre axes de réflexion : politique, économique, social et environnemental. Les propositions retenues seront présentées ultérieurement aux institutions de l’Etat et à toutes les parties qui s’y retrouvent. «Le quartet porteur de l’initiative œuvrera à accélérer la rédaction du texte final, mais sans tomber dans la précipitation, étant donné que l’initiative ne s’inscrit pas dans le processus électoral en cours (par allusion au second tour des législatives prévu dimanche 29 janvier, Ndlr), son but étant de contribuer au sauvetage du pays», a déclaré Taboubi.

I. B.