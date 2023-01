Le FSN annonce une conférence sur les derniers développements de l’affaire Larayedh

Le Front du Salut national (FSN) initié par Ahmed Nejib Chebbi a annoncé qu’une conférence de presse sera organisée, demain, par le comité de défense du dirigeant Ennahdha Ali Larayedh en détention depuis le 19 décembre dernier, dans le cadre de l’affaire des réseaux terroristes liés à l’envoi de Tunisiens dans les zones de conflits.

Le FSN affirme que le comité de défense présentera les derniers développements de cette affaire, évoquant des faits graves, en ajoutant que ses dirigeants prendront part à cette conférence de presse, prévue demain mercredi 1er février 2023, à 10h à l’hôtel Africa de Tunis.

Rappelons que pour Nejib Chebbi, qui a exprimé son soutien à Larayedh tout en le présentant comme «l’un des plus grands militants de la Tunisie», cette arrestation représente un règlement de comptes politiques contre les opposants du président de la république Kaïs Saïed.

Le FSN a de ce fait réclamé la libération d’Ali Larayedh vice-président Ennahdha ancien ministre de l’Intérieur (décembre 2011 -mars 2013) et ancien chef du gouvernement (mars 2013 – janvier 2014), en affirmant que son dossier et vide et que les accusations sont montées de toutes pièces.

Y. N.