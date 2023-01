Tunisie : Ennahdha réclame la libération de Larayedh

Le parti islamiste Ennahdha a de nouveau réclamé la libération de son vice-président Ali Larayedh lors d’un rassemblement organisé, ce vendredi 6 janvier 2023, devant le siège du ministère de la Justice à Tunis.

Lors de ce rassemblement, des dirigeants et des partisans du parti de Ghannouchi ont dénoncé l’arrestation de Larayedh, en affirmant que celle-ci a été opérée dans le cadre de «règlements de comptes politiques» et scandant des slogans hostiles au président de la république Kaïs Saïed qu’ils ont accusé «d’instrumentaliser la justice pour harceler et faire taire les opposants».

Les manifestants affirment également que le mandat de dépôt décidé par le Pôle antiterroriste contre Ali Larayedh «vise à masquer l’échec du président Saïed et de son processus du 25-Juillet, notamment les législatives du 17 décembre».

Rappelons que Larayedh a fait l’objet d’un mandat de dépôt émis par le juge d’instruction du Pôle judiciaire antiterroriste, le 19 décembre dernier, dans le cadre de l’affaire des réseaux terroristes liés à l’envoi de Tunisiens dans les zones de conflits.

Plusieurs dirigeants Ennahdha sont suspectés de liens de cette affaire, à l’instar du chef islamiste Rached Ghannouchi, qui a été maintenu en état de liberté, en attendant la suite de l’enquête, alors que le parti islamiste a pour sa part nié tout lien avec cette affaire et avec les réseaux terroristes…

Y. N.