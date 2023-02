La Marsa : Auteur de plusieurs braquages un délinquant arrêté, son frère toujours en fuite

La police a arrêté un individu, auteur de plusieurs braquages à l’arme blanche commis ces derniers temps à la Marsa (banlieue nord de Tunis). Son complice, qui n’est autre que son frère, est quant à lui toujours en fuite.

C’est ce qu’a annoncé la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dans un communiqué publié ce mercredi 1er février 2023, en précisant que suite à des plaintes déposées par de nombreuses victimes, la police judiciaire relevant du district sécuritaire de la Marsa a mené des investigations afin d’arrêter les deux serial braqueurs.

L’un des suspect a été identifié et arrêté et une perquisition, effectuée en coordination avec le parquet, à son domicile a permis la découverte de plusieurs objets volés, indique encore la Direction de la sûreté nationale, citant notamment des Smartphones, des lunettes de marques, des cartes bancaires, un scooter et des sacs à main.

Son complice a également été identifié, ajoute la DGSN, en affirmant qu’il s’agit du frère de ce dernier, qui n’a pas été arrêté mais qui fait l’objet d’un avis de recherche.

Le parquet a ordonné la mise en détention du braqueur, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.