Religion et altérité dans le cinéma de Ridha Behi et Ferid Boughedir

Une rencontre-débat sur le thème «Religion et altérité dans le cinéma» s’est tenue en deux séances, à la cinémathèque de la Cité de la Culture de Tunis, le 19 janvier 2023, puis à l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, à Carthage, le 27 janvier 2023.

Hamadi Bouabid, professeur émérite, cinéaste et romancier, s’est penché sur l’altérité et le cinéma en s’appuyant sur les œuvres cinématographiques de Férid Boughedir et de Ridha Béhi. Ce dernier a traité lui-même de la représentation de l’Autre dans ses films, en prélude de la projection de son nouveau film «L’île du pardon», tournée en 2022, dans lequel apparaît la star internationale italo-tunisienne Claudia Cardinale.

Le réalisateur et critique Abdelmajid Jallouli a présenté, de son côté, une lecture verticale de la religion, de la croyance et de la coexistence dans le cinéma de Ridha Béhi.

Cette thématique au cœur de ce genre de films n’a eu de cesse de véhiculer un discours direct et une certaine forme d’authenticité, qui permettent de raconter des histoires universelles en rapport avec la cohésion sociale et la coexistence religieuse, le tout avec un cachet local tuniso-tunisien.