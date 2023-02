Tunisie : Monastir, un site de nidification des tortues marines  

Le gouvernorat côtier de Monastir est réputé pour son littoral magnifique, ses plages immaculées et son écosystème marin florissant. Parmi ses nombreux habitants, les tortues de mer occupent une place particulière dans le cœur de nombreux habitants et visiteurs. Ces créatures anciennes font partie de la riche biodiversité de la Méditerranée depuis des millions d’années et leur présence continue de jouer un rôle important dans le maintien de l’équilibre délicat de l’écosystème.

Il existe sept espèces de tortues marines dans le monde, dont trois en Méditerranée, qui ont été observées dans les eaux autour de Monastir.

Il s’agit de la tortue luth (Dermochelys coriacea), de la tortue verte (Chelonia mydas) et de la tortue caouanne, également connue sous le nom de Caretta caretta. Toutes ces espèces sont répertoriées comme menacées ou en voie de disparition, avec des populations menacées par divers facteurs, notamment l’impact humain et la dégradation de l’environnement.

L’espèce de tortue de mer la plus commune trouvée dans la région est Caretta caretta, qui est en danger critique d’extinction dans le monde entier. Les tortues caouannes sont les plus grandes des tortues marines à carapace dure et sont facilement reconnaissables à leur tête massive et à leurs mâchoires puissantes.

Monastir, et en particulier l’île de Kuriat, est un milieu favorable à la nidification de cette espèce particulière. Le site de nidification permanent le plus proche pour ces tortues se trouve à des milliers de kilomètres à l’est, en Libye.

Les tortues marines sont importantes pour l’écosystème méditerranéen pour plusieurs raisons. Ils jouent un rôle crucial dans le maintien de l’équilibre de la chaîne alimentaire, fournissant une source de nourriture pour d’autres espèces marines telles que les poissons et les oiseaux prédateurs, et se nourrissant de méduses, d’herbes marines et d’autres organismes qui, autrement, envahiraient l’écosystème s’ils n’étaient pas contrôlés.

Le chercheur Malek Chaarana a déclaré à l’agence Tap que les populations de méduses ont prospéré ces dernières années. «La Méditerranée est devenue un environnement propice à la prolifération des méduses en raison du déclin des tortues marines et aussi à cause de la pollution. Les méduses sont plus efficaces pour résister à la pollution que les autres créatures marines», a déclaré Chaarana, qui est également éco-gardien avec l’association Notre Grand Bleu qui œuvre pour la protection des tortues marines en Tunisie.

Des symboles de chance et de fortune

La présence des tortues marines en Méditerranée est également cruciale car ces bêtes contribuent à réguler la température et la salinité de la mer. Les tortues nagent sur de longues distances entre leurs aires de nidification et d’alimentation, aidant à distribuer les nutriments et l’oxygène dans tout l’océan. Cela favorise à son tour la croissance et la survie d’autres organismes marins.

Les tortues marines sont également une partie importante du patrimoine culturel de nombreuses communautés côtières, dont Monastir. Ces créatures sont vénérées depuis des siècles comme symboles de chance et de fortune, et leur présence est un élément important de l’identité locale. Elles constituent également une attraction touristique majeure, de nombreux visiteurs venant à Monastir spécifiquement pour voir les tortues dans leur habitat naturel.

A cet égard, le délégué local au tourisme, Faouez Ben Halima, a cité des activités conjointes avec la société civile pour sensibiliser, tout en profitant de la présence de ces espèces pour promouvoir le secteur touristique. «Après avoir soigné les tortues marines blessées et malades, l’office du tourisme organise des lâchers de tortues dans les hôtels de la région pour impliquer les touristes dans ces événements et promouvoir le secteur.»

Menaces sur les habitats de nidification

Malgré leur importance pour l’écosystème et la communauté locale, les populations de tortues marines à Monastir et dans toute la Méditerranée sont confrontées à de nombreux défis. L’une des plus grandes menaces pour l’espèce est la perte d’habitats de nidification.

Heureusement, l’île inhabitée de Kuriat à Monastir est entièrement réservée à leur nidification. Les militants de la société civile, les chercheurs et les autorités locales ont convenu à l’unanimité que l’île devrait être débarrassée de tous les touristes et de toute présence humaine à la tombée de la nuit pour donner aux créatures à carapace l’environnement naturel dont elles ont besoin.

L’île ne sera ouverte aux touristes que de 9h à 17h pendant la saison estivale, a déclaré Ben Halima à l’agence Tap. «Cette décision a été prise pour permettre aux tortues de sortir et de pondre leurs œufs sans être dérangées par les lumières et la présence humaine.»

Les engins de pêche et la pollution plastique sont une autre menace majeure pour les tortues marines à Monastir. Les tortues de mer sont souvent capturées accidentellement dans les engins de pêche, entraînant des blessures ou la mort.

De plus, les déchets plastiques jetés à la mer peuvent être confondus avec de la nourriture par les tortues, endommageant leur système digestif, selon Hamdi El-Hamzaoui, responsable environnement à Notre Grand Bleu. «Cette pollution plastique peut également endommager leurs habitats et perturber l’équilibre délicat de l’écosystème», a-t-il ajouté.

Notre Grand Bleu travaille à la protection et à la conservation des tortues marines et de leurs habitats. Ses activités sont dédiées à la protection et à la conservation des tortues marines, en proposant des programmes d’éducation et de sensibilisation pour sensibiliser à l’importance de ces espèces.

«Nous organisons régulièrement des programmes de sensibilisation pour le public, en particulier les enfants de pêcheurs, ainsi que pour les décideurs et les journalistes», a déclaré El-Hamzaoui.

Ces créatures jouent un rôle important dans le maintien de l’équilibre délicat de l’écosystème méditerranéen et constituent une partie importante du patrimoine culturel de la communauté locale.

Malgré les nombreux défis auxquels ils sont confrontés, ces palmes dans les vagues continuent de conquérir le cœur de ceux qui les rencontrent, servant d’exemples inspirants de résilience et de survie face à l’adversité.

L’organisation insiste sur la responsabilité collective de protéger et de conserver ces espèces et de veiller à ce que les générations futures aient la possibilité de découvrir leur beauté et leur majesté à l’état sauvage.

Cela nécessite des campagnes continues d’éducation et de sensibilisation, ainsi que des actions concrètes pour réduire l’impact humain sur leurs habitats et atténuer les menaces posées par les engins de pêche et la pollution plastique.

«En travaillant ensemble et en adoptant une approche multidisciplinaire, nous pouvons faire en sorte que les tortues marines de Monastir et de la Méditerranée continuent à prospérer pour les générations à venir, comme elles le font depuis la nuit des temps, et que leur rôle vital dans l’écosystème soit reconnu et valorisé par tous», explique encore El-Hamzaoui.