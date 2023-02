Tunisie : Bhiri en grève de la faim en prison (Ines Harrath)

L’avocate Ines Harrath a annoncé, ce mercredi 22 février 2023, que le dirigeant du parti islamiste Ennahdha Noureddine Bhiri a entamé une grève de la faim ouverte en prison, où il est détenu depuis mardi dernier.

Ines Harrath qui a rendu visite à son confrère, a affirmé que ce dernier lui a expliqué avoir entamé une grève de la faim pour plusieurs raisons, citant notamment «son absence lors de la perquisition de son domicile, l’agression de ses enfants et son épouse, son agression qui lui a valu des dommages à son épaule gauche, ses côtes et ses jambes et l’absence de prise en charge médicale lors de son interrogatoire…».

Cité par la même source, Bhiri qui affirme que son épaule devra être immobilisée pendant 45 jours et qu’il devra suivre des séances de rééducation pendant 45 autres jours, a également ajouté que sa principale demande «est de poursuivre tous ceux qui l’ont agressé et tous ceux qui ne l’ont pas aidé».

Il a de ce fait entamé une grève de la faim jusqu’à ce qu’il soit entendu en tant que victime concernant les faits précités, ajoute encore la même source.

Y. N.