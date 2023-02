Saïda Akremi : Après son opération, Bhiri transféré à la prison de la Mornaguia

Saïda Akremi épouse du dirigeant du parti islamiste Ennahdha Noureddine Bhiri a annoncé, ce samedi 18 février 2023, que ce dernier a été transféré, ce jour, de l’Hôpital Charles Nicolle de Tunis à la prison de la Mornaguia.

Après avoir subi une opération suite à une fracture au bras, Noureddine Bhiri (qui a fait l’objet d’un mandat de dépôt) a été conduit à la prison, indique l’avocate Saïda Akremi, en dénonçant cette décision, estimant que l’état de santé de son époux necessite encore une prise en charge à l’hôpital.

Me Akremi a affirmé que «la fracture résulte de la violence policière ayant visé son époux lors de son arrestation» le 13 février, en ajoutant que Bhiri avait clairement annoncé souffrir de douleurs, lors de son interrogatoire, mais qu’il a dû attendre deux jours avant qu’il ne soit pris en charge et transporté à l’hôpital.

«Noureddine Bhiri n’est pas une victime mais un militant… il a été le premier à parler de coup d’Etat lorsque le parlement a été fermé par des chars militaires», a-t-elle lancé, en dénonçant des abus et une injustice et en annonçant qu’une plainte sera déposée contre tous ceux qui sont impliqués, ceux qui ont décidé, ceux qui ont accompli et même ceux qui ont fermé les yeux face à tout ce que nous avons subi, a-t-elle dit.

Puis en s’adressant au président Kaïs Saïed, l’épouse de Bhiri a lancé : «Ben Ali l’a fait avant toi et n’a ni duré ni réussi…Les plaintes que nous déposons aujourd’hui peuvent ne rien donner, mais demain justice nous sera rendue même après des années…».

