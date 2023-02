Tunisie : Béchir Akremi en grève de la faim (Comité de défense)

Le juge révoqué Béchir Akremi a entamé une grève de la faim après que ses avocats aient été empêchés de lui rendre visite à l’hôpital psychiatrique Razi à la Manouba.

C’est ce qu’a indiqué Me Hamadi Zaafrani, dans une déclaration à l’agence Tap ce jeudi 23 février 2023, en précisant que son client en grève sauvage de la faim sauvage refusera de s’alimenter jusqu’à ce que ses avocats soient autorisés à le rencontrer, en précisant que cette information lui a été rapportée par l’épouse de Béchir Akremi qui a pu lui rendre visite.

Me Zaafrani a ajouté que la chargée des affaires juridiques de l’hôpital a demandé aux avocats de lui fournir l’autorisation du tribunal pour leur permettre de rendre visite à leur client, mais que le tribunal a refusé leur demande.

Arrêté le 12 février, Bchir Akremi qui est accusé par le comité de défense des deux martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi de manipulation et de manquement dans le traitement du dossier des assassinats dont il était en charge, a été admis quelques jours après son arrestation à l’hôpital Razi sur ordre de la justice, ce que sa famille et ses avocats ont dénoncé.

