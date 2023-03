« Vie de pêcheurs » de Slim Gomri : Un livre d’art sur le quotidien des pêcheurs méditerranéens

L’artiste visuel Slim Gomri présentera vendredi prochain (17 mars) son livre d’art « Vie de pêcheurs » à la librairie Al Kitab à Mutuelleville. Le livre comprend une trentaine de photographies inspirées de son contact avec le monde des pêcheurs dans différentes villes du littoral tunisien.

La nouvelle librairie Al Kitab à Mutuelleville propose une rencontre-débat avec une séance de dédicaces d’un nouveau livre d’art entre photographies et textes littéraires. Il s’agit de « Vie de pêcheurs » de Slim Gomri qui vient de paraître aux éditions Carthaginoiseries.

L’ouvrage réunit 31 œuvres inédites et récentes, technique mixte sur tirage photographique, de Slim Gomri et des textes inédits de Aïcha Filali, Emna Ghézaiel, Samir Makhlouf et Luce Rudent.

» Ce travail photographique est inspiré de mon contact avec le monde des pêcheurs dans différentes villes du littoral tunisien. Les pêcheurs en méditerranée constituent une population qui lutte et qui survit dans des conditions très difficiles, voire précaires. C’est un monde d’hommes, rude, cru, menacé, combatif, généreux. « , écrit l’artiste dans sa présentation de l’ouvrage.

F.B