Les relations historiques des médecins tunisiens avec l’Académie nationale de médecine à Paris

La Société Tunisienne de Télémédecine et eSanté a participé à la manifestation scientifique «Télémédecine, journée du consensus» organisé par l’Académie nationale de médecine à Paris, France, le 9 mars 2023. (Illustration : Pr Aziz El Matri avec l’actuel président de l’Académie Pr Jean-Pierre Goullé et le past-président Pr Bernard Charpentier.)

A cette occasion, Pr Aziz El Matri a rappelé aux académiciens que les médecins tunisiens ont des relations étroites et historiques avec cette leur prestigieuse académie qui a compté et compte plusieurs Tunisiens comme membres correspondants étrangers depuis 1924, le premier étant Dr Béchir Denguezli, premier médecin tunisien de formation européenne. Il a été suivi par Dr Amor Chadly en 1973, premier doyen de la Faculté de médecine de Tunis puis 8 autres praticiens dont Dr Mohamed Zribi, Dr Mongi Zlitni, Dr Souad Lyagoubi Ouahchi, Dr Naima Khrouf, Dr Riadh Gouider, Dr Koussai Dallagi, Dr Habiba Chaabouni Bouhamed et Dr Hédi Ben Maiz.

Il est à signaler que l’Académie nationale de médecine a régulièrement participé, au cours des dernières années, aux réunions du Forum international de la santé numérique organisé en Tunisie en collaboration avec le Forum international de la santé de Réalités.