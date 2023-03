Ramadan-Tunisie : Prix et marges bénéficiaires pour certains produits agricoles frais (ministère du Commerce)

Le ministère du Commerce a fixé, ce jeudi 16 mars 2023, les prix de vente et les marges bénéficiaires maximales pour certains produits agricoles frais, à partir de demain et jusqu’à la fin du mois du Ramadan 2023.

Les produits concernés sont les œufs, les volailles et les fruits :

Poulet prêt à cuire : le prix a été fixé à 8,7 dinars le kilo pour le grand public, avec une marge bénéficiaire de 10% pour le détaillant.

Les œufs a été fixé à 1,480 dinar les 4 œufs, avec une marge bénéficiaire de 15 millimes/œuf pour le grossiste et 15 millimes/œuf pour le détaillant.

Fruits : marge bénéficiaire maximale unifiée de 20% (à condition que le bénéfice maximal ne dépasse pas 1,5 dinar au kg).

Dans son communiqué, le ministère a appelé toutes les parties concernées au respect des prix mentionnés et des marges bénéficiaires, de prendre en compte le pouvoir d’achat du citoyen et d’éviter toute forme et pratique de spéculation, tout en rappelant que tout abus expose ses auteurs à des sanctions.

La même source a par ailleurs invité les consommateurs à rationaliser leurs achats et à éviter le gaspillage, mais aussi à signaler les infractions en appelant le numéro vert du Ministère : 80.100.191.

Y. N.