Une terroriste condamnée à 4 ans de prison arrêtée à Ben Arous

Fin de cavale pour une terroriste recherchée et condamnée à 4 ans de prison ferme : Elle a été arrêtée, hier, à Ben Arous (sud de Tunis) par la brigade antiterroriste relevant de la garde nationale.

Dans un communiqué publié ce samedi 18 mars 2023, la Direction générale de la garde nationale (DGGN) a précisé que la takfiriste fait l’objet de plusieurs mandats de recherche et d’un mandat d’amener suite à sa condamnation par contumace à 4 ans de prison ferme pour appartenance à une organisation terroriste.

Elle a été localisée et interceptée par la brigade antiterroriste à Ben Arous et a été placée en détention sur ordre du parquet qui a chargé la brigade de recherche et d’investigation de la GN de poursuivre l’enquête.

Y. N.