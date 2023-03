Les médias tunisiens appelés à lutter contre la violence numérique à l’égard des femmes

Une étude menée par l’organisation Article 19 a appelé à former les journalistes et les professionnels des médias à la lutte contre les violences numériques et la discrimination à l’égard des femmes et des filles et à renforcer le partenariat entre les composantes de la société civile et les médias dans la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes en Tunisie.

L’étude, publiée sous la forme d’un document d’orientation a souligné que les guides fournis aux journalistes sur la couverture médiatique des violences faites aux femmes n’incluent pas la question de la violence numérique, indiquant que le les codes de conduite et les chartes ne traitent pas de manière claire et approfondie des réseaux sociaux, de la violence à l’égard des femmes ou de la violence numérique.

Le document s’est concentré sur des échantillons de pages Facebook de certains médias locaux, la principale plate-forme de réseautage social en Tunisie.

L’étude, qui s’inscrit dans le cadre d’un projet intitulé : «Favoriser l’alphabétisation numérique des femmes et des filles tunisiennes pour combattre la violence à l’égard des femmes et des filles en ligne et promouvoir la liberté d’expression», recommande des partenariats entre divers acteurs de la scène médiatique et des organisations de la société civile pour lutter contre violence à l’égard des femmes dans les médias et leurs plateformes numériques.

L’article 19 appelait à inclure la question de la lutte contre les violences numériques basées sur le genre comme une composante indépendante du processus d’exigence du développement du système médiatique à travers des campagnes de soutien et de plaidoyer initiées par les composantes de la société civile.

Le document, intitulé : «Mécanismes de promotion de la liberté d’expression et de lutte contre les violences et les discriminations à l’égard des femmes et des filles dans les plateformes numériques des médias traditionnels en Tunisie», appelle à renforcer les compétences des travailleurs des instances de régulation et d’autorégulation sur le terrain dans lutte contre la violence numérique.

Tap.