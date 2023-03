Lancement de la 16e édition du Prix de la traduction Ibn Khaldoun – Senghor

Les candidatures sont ouvertes pour le prix de la traduction littéraire et sciences humaines Ibn Khaldoun – Senghor 2023. Organisé par l’OIF et l’Alecso, le prix est attribué chaque année par un jury international.

Créé en 2008, le Prix de la traduction Ibn Khaldoun et Léopard Sédar Senghor est organisé par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Organisation arabe pour l’Éducation, la Culture et les Sciences (Alecso), il récompense chaque année des traductions de l’arabe vers le français et du français vers l’arabe dans les domaines de la littérature et des sciences humaines.

Le prix s’adresse aux traducteurs, aux universités, aux instituts d’enseignement supérieur et aux centres d’études et de recherches, aux associations et aux unions nationales, ainsi qu’aux maisons d’édition du monde arabe et de l’espace francophone. Le Prix, doté de 10.000 euros, à parité entre l’OIF et l’ALECSO, est attribué chaque année par un jury international.

L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 15 juin.

F.B