Le Théâtre national tunisien souffle sa quarantième bougie

Le Théâtre national tunisien fête cette année son quarantième anniversaire. Avec un nouveau directeur et une nouvelle identité visuelle, le théâtre s’apprête à organiser le festival « Tunis, théâtres du monde ».

Après Moncef Souissi, Mohamed Driss, Anouar Chaafi et Fadhel Jaïbi, c’est Moez Mrabel qui a pris cette année la direction du Théâtre national tunisien, institution de référence créée en décembre 1883, située au Palais Khaznadar du quartier de Halfaouine.

Le théâtre national vient de se doter d’une nouvelle identité visuelle pour mettre en valeur les couleurs du drapeau national et l’architecture du Palais du théâtre de Halfaouine. « Un Théâtre ancré dans une histoire qui remonte à 40 années, souligne cet attachement aux fondamentaux, et ouvre des perspectives nouvelles sur le monde, ses théâtres et ses multitudes d’expériences aussi diverses qu’intenses. »

à cette occasion, le Théâtre National Tunisien organise deux grands évènements : Tunis Theathers of the world (du 27 mars au 4 Avril 2023) et Illuminations d’El Halfaouine (du 06 Avril au 15 Avril 2023).

F.B