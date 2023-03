Tunisie : Lancement de la 3e édition du Championnat national de lecture

Un appel à candidature a été lancé pour participer à la troisième édition du Championnat national de lecture. Toutes les personnes âgées de plus de six ans peuvent y participer.

Après deux premières éditions ayant attiré beaucoup de participants, le Championnat national de lecture est retour dans une nouvelle édition qui se poursuivra jusqu’au 18 novembre.

Organisé par la Direction de la lecture publique et la Direction générale du livre sous tutelle du Ministère des Affaires culturelles, le concours s’adresse à toutes les tranches d’âges et inclut les lectures en arabe, en français et en anglais, aussi bien sur papier que sur support numérique.

Les candidats disposent d’un livret de lecture où ils doivent inscrire les résumés de leurs lectures. Ils seront par la suite jugés par un jury composé d’enseignants, d’écrivains et de différentes personnalités du monde de la culture.

F.B