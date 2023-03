Deal en famille : Un père arrêté à Jebel Lahmar pour trafic de drogue, ses deux fils en fuite

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé l’arrestation d’un homme pour trafic de drogue à Jebel Lahmar, à la lisière ouest de Tunis. Ses deux fils impliqués dans la même affaire sont en fuite et font l’objet d’un mandat de recherche.

L’enquête a été ouverte sur la base d’informations et d’investigations selon lesquelles un père et ses deux fils vendent de la drogue dans leur quartier et une descente a été effectuée à leur domicile, où les agents ont notamment saisi des plaquettes de cannabis.

Le père a été arrêté lors de cette opération, alors que ses deux fils ont pris la fuite et font désormais l’objet d’un mandat de recherche.

Y. N.