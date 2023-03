Première promotion de son programme d’incubation Essentielles à Sfax

L’accélérateur d’innovation sociale Lab’ess continue son engagement auprès de l’entrepreneuriat social tunisien avec le lancement de la première promotion de son programme Essentielles à Sfax. Ce sont donc 10 nouvelles porteuses de projet à impact qui ont démarré ce mois-ci l’accompagnement par le Lab’ess.

Dans un contexte social, économique et environnemental en pleine transformation, de nouveaux besoins émergent et se multiplient. Ces changements incitent à une amélioration des pratiques économiques et entrepreneuriales afin de favoriser l’équité sociale et le développement durable.

Un incubateur au service de l’innovation sociale

Ces mutations ont pour conséquence d’accroître les inégalités, déjà nombreuses, notamment entre les hommes et les femmes et entre les territoires. Les femmes, particulièrement en région, sont ainsi des actrices essentielles du changement face à ces besoins.

Le programme Essentielles du Lab’ess s’inscrit dans cette réflexion, avec la volonté de favoriser l’innovation sociale à travers l’entrepreneuriat féminin en région.

Ce programme s’adresse aux fondatrices ou co-fondatrices d’une entreprise sociale, créée ou en cours de création juridique, qui propose une solution innovante à un besoin social ou environnemental peu ou mal satisfait. D’une durée de quatre mois, le programme Essentielles offre à ses incubées des formations, accompagnements individuels, et opportunités de mise en réseau spécifiquement adaptés à leurs besoins, ainsi qu’un potentiel financement sous la forme d’un prêt d’honneur d’un montant maximum de 15.000 TND.

Lancé le 2 janvier dernier, l’appel à candidature pour la sélection de la première promotion du programme Essentielles a su mobiliser les foules : au total, plus de 100 porteur.euse.s de projets ont soumis leur candidature pour rejoindre l’incubateur. A l’issue du bootcamp et des entretiens individuels, 10 entrepreneures ont été sélectionnées pour intégrer cette première promotion du programme d’incubation Essentielles. Des projets innovants, qui portent la promesse d’une économie plus durable, responsable et inclusive !

Les dix projets de la première promotion

Dimazina : offre une solution digitale complète spécialement conçue pour soutenir l’activité économique des créateurs d’arts locaux, en les connectant à la fois aux marchés nationaux et internationaux et aux fournisseurs de matières premières.

SD Academy : développe une plateforme éducative intelligente à destination des personnes sourdes-muettes pour favoriser leur inclusion sociale et économique.

Rigoula : est une ferme biologique certifiée proposant des fruits et légumes locaux bio, frais, séchés, ou en conserve, visant ainsi à valoriser les produits du territoire dans le respect de l’environnement et de la tradition culinaire tunisienne.

Kideco: fait le bonheur de toutes les générations à travers des jeux ludiques et intellectuellement stimulants, fabriqués en matériaux certifiés écologiques, robustes et non-toxiques.

Aenhance: est une plateforme digitale qui mobilise l’intelligence artificielle pour offrir des services de conseil et formations spécialisés destinés à améliorer l’accès aux soins en santé mentale et le bien-être psychologique des enfants et des parents.

Inara Solutions : est une entreprise familiale œuvrant pour la transition écologique, spécialisée dans la production d’énergie verte à travers l’installation et la maintenance photovoltaïque.

Ecopalme : est une entreprise engagée pour une économie plus durable et circulaire. Elle est spécialisée dans la transformation des déchets d’oasis pour la fabrication industrielle de palettes moulées en sciures de palmes certifiées selon les normes internationales.

Robo-Mod : propose une expérience d’apprentissage interactive favorisant le développement cognitif des enfants en leur permettant de construire leur propre robot à travers des kits éducatifs modulables, programmables et extensibles et une offre de formation et de suivi en ligne ou en présentiel.

XPRO : est un complément alimentaire 100% naturel qui s’ajoute au régime des volailles pour améliorer la qualité d’élevage et réduire le recours aux additifs néfastes comme les antibiotiques.

Retaste: propose des produits 100% artisanaux à base notamment d’ail noir et d’ingrédients locaux naturels, pour proposer une redécouverte des goûts traditionnels et un voyage culinaire savoureux et écoresponsable.

Le projet Essentielles-Fast AST s’inscrit dans le cadre de Fast, programme d’appui à la pérennisation et la structuration de l’écosystème de l’entrepreneuriat en Tunisie, financé par l’Agence Française de Développement (AFD), et mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations Tunisienne avec l’appui technique d’Expertise France. Ce projet vise à lever les principaux freins que rencontrent les porteur.euse.s de projets et les PME, en s’attachant plus particulièrement à favoriser le développement de l’entrepreneuriat féminin.

Fondé en 2012, juste après la révolution, le Laboratoire de l’Économie Sociale et Solidaire (Lab’ess) est une organisation dont la mission est de soutenir le mouvement associatif et d’appuyer l’entrepreneuriat social comme levier d’un développement solidaire, inclusif et durable. Le Lab’ess a su évoluer et s’adapter à son contexte pour agir toujours plus efficacement auprès des acteur.rice.s du changement et démultiplier son impact.

Aujourd’hui présent à Tunis, au sein de son espace de travail collaboratif, hors les murs en régions et également dans les pays de la région MENA, le Lab’ess, sensibilise, accompagne et finance toutes celles et ceux qui entreprennent en faveur de l’intérêt général à travers différents projets et programmes innovants.