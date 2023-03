Imprim’Ness : Le premier festival des arts de l’impression voit le jour en Tunisie

La 1e édition du Festival des Arts de l’impression et de l’illustration aura lieu les 10 et 11 mars à l’Institut Français de Tunisie (IFT). Expositions, formations, tables rondes et ateliers sont au programme.

L’IFT, Streamlink, Maftstudios, la plateforme digitale Millenial 3al a5er, Lab’ess et Minassa organisent le tout premier festival dédié aux arts de l’impression en Tunisie, une belle initiative pour découvrir les nombreuses techniques d’impression qui se mettent au service des plus belles œuvres d’artistes d’Afrique du Nord et du Moyen Orient.

Le programme s’étalera sur deux jours et comprendra l’exposition “ Membres solides d’un corps en fusion” des artistes Tamer Hamid et Hazem Kamal, une Table Ronde autour du thème « L’IA et l’art peuvent-ils coexister paisiblement ? », des Formations ouvertes aux professionnels de la culture, des ateliers ouverts au grand public, ainsi qu’une vingtaine de stands d’expos Ventes d’œuvres illustrées.

F.B