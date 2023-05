Lingare Festival : La médina de Tunis se transforme en une station d’innovation sociale

Le Lingare Festival sera prochainement de retour à la médina de Tunis et prévoit une programmation dédiée à l’innovation sociale.

La deuxième édition de cet événement itinérant et singulier est prévue pour le samedi 27 mai de 9H30 à 17H dans différents espaces de la Médina de Tunis qui sera transformée à l’occasion en quatre stations d’innovation sociale.

La première station sera dédiée à la cocréation et à l’inspiration à Dar Ben Achour et La Rachidia, la deuxième s’articulera autour du gaming en rapport avec l’héritage culturel tunisien à Dar El Collectif, la troisième à la consommation responsable avec au programme un menu solidaire à Dar El Sanaa et fin la quatrième station sera l’occasion d’échanger avec les divers acteurs publics, privés et de la société civile.

F.B