L’«effondrement de la Tunisie» : principe de précaution contre principe de négation

Effondrement ou pas effondrement? Dans cette polémique et controverses liées, opposant les grandes puissances économiques occidentales à la Tunisie de Kaïs Saïed, il y a un conflit de rationalité, un différend entre les perceptions du risque et un hiatus dans les attitudes face aux risques (calculables) et incertitudes (incalculables). Dit simplement, on a une opposition entre le principe de précaution d’un côté, et le principe de négation de l’autre. Radioscopie…

Par Moktar Lamari *

La matrice du risque de l’effondrement économique de la Tunisie n’est pas perçue de la même façon, encore moins évaluée par les mêmes métriques ou probabilités d’occurrence, ici et maintenant en Tunisie, ou ailleurs à Rome, Bruxelles, Paris, Washington… ou même à Alger!

Le principe de précaution

A priori, et selon les déclarations répétées en boucle ces derniers jours, les officiels, analystes et économistes européens et américains sont plus prudents et davantage plus «riscophobes» au regard de la dérive erratique que prend la Tunisie aujourd’hui. Ils voient venir le risque d’effondrement de la Tunisie, si rien n’est fait!

Pour eux, et pas seulement, le président Kaïs Saïed s’est arrogé tous les pouvoirs, au point de devenir de plus en plus illisible, incompréhensible et imprédictible, alors que la plupart de marqueurs macroéconomiques sont au rouge, et alors que le pays est désormais tributaire de l’aide internationale pour payer les salaires de ses fonctionnaires et sécuriser un minimum d’importations alimentaires essentielles.

Concernant la Tunisie, les diplomates et économistes occidentaux adoptent une matrice de risque-impact objective combinant le risque d’effondrement (plutôt moyen à élevé), mais associant des impacts dramatiques et lourds de conséquences pour l’Italie, et plusieurs pays voisins, s’il survenait. En plus de la Tunisie et toutes ses couches sociales et régions!

L’un dans l’autre, ces deux paramètres conjugués par une simple multiplication mathématique d’une probabilité de risque d’effondrement (mettons de 30% à 60%) multiplié par des très forts impacts économiques (milliards d’euros et de dinars), liés aux flux migratoires issus d’une Tunisie en cessation de paiement et à genoux… donnerait le scénario d’effondrement évoqué par les capitales occidentales.

Le principe de précaution est mis de l’avant pour éviter le pire, éviter des impacts néfastes prévisibles… en Italie en Europe et dans les pays de la Méditerranée du Sud. L’arithmétique porte à croire à des pertes qui se chiffreraient en centaines de milliards, en pertes économiques, en insécurité, en instabilité…

Le principe de négation

Par contre, et comparativement à leurs collègues européens, les économistes tunisiens sont, en grande majorité, «riscophiles»: ils attendent l’avènement de l’effondrement pour réagir et se rendre compte qu’il est une réalité. Il faut dire que ceux-ci n’approchent pas l’occurrence de l’effondrement avec la même matrice de risque-impact, ni les mêmes paramètres de simulation. La prospective et l’anticipation rationnelle ne font pas encore partie de leur boîte à outils d’analyses des risques.

Et dans cela, certaines élites proches du pouvoir peuvent aller jusqu’à penser qu’à quelques choses malheur est bon! Ici, l’effondrement économique devient presque une force majeure, une fatalité exogène à la volonté de la Tunisie.

Une force majeure qui peut servir d’argument pour revendiquer plus d’aides internationales, et pour justifier les errements des politiques publiques, et des politiciens entre autres! Justifier des échecs politiques patents et faire accepter une dette qui monte de façon exponentielle.

Globalement, les rares économistes tunisiens ayant publié les derniers jours à ce sujet n’approchent pas l’enjeu avec une matrice de risque-impact objective, factuelle et calculée grâce à des anticipations rationnelles, éclairées, sur des bases de probabilités et scénarios liés, chiffres à l’appui. On murmure que le président Saïed, adepte de l’introspection, n’aime pas les chiffres et les démonstrations fondées sur les indicateurs macroéconomiques et les classements des agences internationales (ranking).

Au sujet de l’effondrement présumé, la plupart des chroniques et posts sur facebook, issus des économistes de la place, empruntent une analyse teintée par le patriotisme, la narration qualitative résignée et même un brin de susceptibilité.

Ajoutant au passage leur haine viscérale des économistes étrangers, les jugeant ignares de ce qui se passe en Tunisie.

Pour plusieurs médias c’est suffisant comme explications pour convaincre le journaliste lambda ou le citoyen bêta, et pour dire en gras et en souligné que le scénario de l’effondrement économique en Tunisie est irréaliste, impensable et improbable. Ajoutant, qu’il ne faut pas croire en ces vues hégémoniques, impérialistes et ingérences dans la gouvernance de la Tunisie démocratique de l’après 2011.

C’est frappant de lire plusieurs chroniqueurs et d’économistes tunisiens adeptes de la négation des risques et fanas du déni de l’effondrement présumé probable par leurs collègues européens.

Les prédictions sont criantes

Dans le déni total, beaucoup de ces économistes du sérail s’expriment avec véhémence contre les appels à la prudence face à un effondrement probable, alors qu’ils n’ont pas accès nécessairement aux vrais chiffres macroéconomiques détenus par le gouvernement et les institutions internationales.

Ces institutions internationales et pays partenaires de la Tunisie font des sondages réguliers pour sonder l’opinion publique et surtout le niveau de confiance envers l’Etat, envers les banques et envers les parlementaires. Ces chancelleries et instituions internationales agissent sur la base de données probantes et projections de scénarios plausibles.

Et pas besoin de trop de preuves, les risques d’effondrement de l’économie tunisienne parlent d’eux-mêmes, ils sont de plus en plus tangibles. Plusieurs symptômes des stress financier et budgétaire sont palpables et criants.

Il suffit de les ranger les uns à côté des autres pour réaliser l’ampleur de la déroute: le dinar ayant perdu 55% depuis 2011, le PIB per capita est de 20% moins élevé qu’en 2010, en dollars courant, les taux de croissance moyens de la décennie sont négatifs, les pénuries sont récurrentes, le chômage des jeunes frôle les 40%… l’investissement s’est effondré passant de 26% du PIB en 2011 à 6% aujourd’hui, le gouvernement paie désormais les salaires de ses fonctionnaires par la dette!

La négation de l’effondrement se fait alors que toutes les analyses et notations des agences de rating classent déjà la Tunisie dans la note C-, soit dans la catégorie de pays faillis et dont la dette insoutenable est devenue spéculative.

Par aveuglement ou par endoctrinement, par patriotisme ou par partisannerie, un grand nombre d’économistes tunisiens ont tendance à fortement sous-estimer les risques d’occurrence de l’effondrement et à emprunter une perspective d’anticipation adaptative, avec beaucoup de wishful thinking et de résignation soutenue par les vénérations d’usage.

Leurs collègues européens et américains ont tendance à surestimer ces risques, mais par des calculs bayésiens et algorithmes mathématiques (modèle Monte-Carlo) projetant les pires scénarios et extrapolant ce qu’a été vécu par la Tunisie entre 2011 et 2016: terrorisme dans les hôtels, au musée du Bardo, jihad de Tunisiens en Irak et en Syrie, meurtre de politiciens, migration en masse, opérations kamikazes de Tunisiens à Nice et Berlin, violences terroristes à Kasserine, Ben Guerdane, etc.

La logique et la rationalité sous-jacente construisent les anticipations des risques sur la base d’une combinaison de probabilités et des conséquences de coûts-bénéfices associées à ces probabilités.

Aujourd’hui, qu’on le veuille ou non, les probabilités d’effondrement économiques ne sont pas négligeables. Certaines conséquences sont mesurables par approximation, mais les impacts d’un effondrement associé à une cessation de paiement de l’Etat et affaissement de l’Etat seraient incommensurables, dévastateurs pour la Tunisie, pour l’Europe et pour de nombreux pays du Mena.

Dans ce cas, et face aux risques d’effondrement de l’économie tunisienne, les économistes européens optent pour le principe de précaution, alors que les économistes du sérail et proches du pouvoir en Tunisie optent pour le principe de la négation.

Décidément, la Tunisie vit, plus que jamais, un hiatus entre rationalité et introspection peu fondée sur les données probantes !

Economiste universitaire au Canada.

Blog de l’auteur.