Profil : Najeh Missaoui, nouveau Pdg de la Tap

Le journaliste et universitaire Najeh Missaoui a été nommé au poste de Président directeur général de l’Agence Tunis-Afrique-Presse (Tap).

Titulaire d’un doctorat en sciences politiques spécialité sciences de l’information-sciences politiques de la Faculté de droit de Tunis et d’une maîtrise en journalisme et sciences de l’information, Najeh Missaoui journaliste en chef à l’établissement de la Télévision tunisienne a été promu en janvier dernier, au grade de grand reporter au sein du même établissement.

Le nouveau Pdg de la Tap, formateur international dans plusieurs domaines se rapportant aux médias et à la communication a également enseigné à la Faculté de droit et des sciences politiques, entre autres établissements universitaires privés et publics