Aymen, un Tunisien de 24 ans meurt dans une prison en Italie

Une enquête a été ouverte suite au décès d’un Tunisien de 24 ans, Aymen D. retrouvé mort dans sa cellule dans la prison de Gazzi, sachant que la piste du suicide est privilégiée.

Aymen D. était en détention préventive depuis fin février suite à une plainte pour agression et vol d’un téléphone portable, dans laquelle deux autres Tunisiens sont poursuivis : Zoubaier J. (18 ans) et Awatef B.A. âgée d’une trentaine d’années et qui ont également été placés en détention préventive, précisent les médias italiens.

Ces derniers affirment également que selon les premiers éléments de l’enquête, la piste du suicide est privilégiée, alors que de son cté, l’ancien député Attayar, Majdi Karbai a déploré, ce mercredi 29 mars 2023, l’absence de réaction de la part de l’État tunisien à ce sujet et a rappelé que plusieurs Tunisiens sont morts en détention dans des pays étrangers.

Les médias italiens ont par ailleurs rappelé que l’année 2022 est qualifiée par les associations comme année record des suicides en cellule avec 85 personnes qui ont décidé de mettre fin à leurs jours en prison…

Y. N.