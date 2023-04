Ahmed Nejib Chebbi demande des clarifications sur l’état de santé de Kaïs Saïed  

Le président du Front du salut national (FSN), Ahmed Nejib Chebbi, a demandé au gouvernement de donner des clarifications sur l’état de santé du président de la république Kaïs Saïed.

«Nous avons appris que le président de la république a eu un malaise dès le premier jour, mais nous avons préféré temporiser parce que notre combat avec lui est politique et non pas personnel, mais aujourd’hui que les médias relayent cette information et après l’absence de réaction du ministre de la Santé lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet, ce qui a ajouté à la confusion, nous avons décidé d’en parler», a déclaré Chebbi, qui intervenait au cours d’une conférence de presse aujourd’hui, lundi 3 avril 2023, à Tunis, ajoutant que «la présidence de la république est un centre important du pouvoir, c’est pourquoi nous demandons au gouvernement de communiquer sur l’état de santé du président de la république».

«Si l’absence du président est temporaire, il revient à la cheffe du gouvernement de prendre les rênes du pouvoir exécutif, ce qui pourrait rassurer le peuple», a déclaré le président du FSN, ajoutant qu’«en cas de vacance définitive, cela poserait un très grave problème constitutionnel, étant donné que la cour constitutionnelle n’a pas encore été instituée, alors que la constitution promulguée par le président Saïed stipule que dans le cas de vacance définitive du pouvoir, c’est le président de cette instance qui assure l’intérim».

«Nous n’acceptons pas de décision imposée et il doit y avoir des concertations sérieuses avec les différentes forces politiques et civiles pour se mettre d’accord sur un scénario de sortie de crise et de transfert calme du pouvoir», a insisté Chebbi.

Sur un autre plan, le président du FSN a déclaré que le sit-in rassemblant des membres des familles des détenus politiques poursuivis pour complot contre la sûreté de l’Etat restera ouvert jusqu’à la libération de ces derniers.

Ce sit-in, qui a démarré lundi 27 mars dernier, est également organisé pour demander au tribunal examinant l’affaire de fournir au FSN les éléments matériels justifiant l’accusation et prouvant l’existence d’un crime d’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, pour lequel les prévenus sont poursuivis, a expliqué Chebbi, ajoutant que la situation des détenus à la prison de Mornaguia est mauvaise, demandant aux autorité pénitentiaires de garantir les conditions de la dignité à tous les prisonniers et plus particulièrement aux prisonniers politiques.

Chebbi a indiqué que le FSN organisera un rassemblement politique dimanche prochain, 9 avril, à l’occasion de la célébration de la fête des martyrs devant le Théâtre municipal de Tunis pour, a-t-il dit, construire une force de changement, restaurer la démocratie et réformer le pays.

I. B.