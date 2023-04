Naïma El Jeni : « Falloujah est un feuilleton de sensibilisation qui s’adresse à tous les jeunes »

L’actrice Naïma El Jeni joue cette année le rôle d’une directrice de lycée dans le feuilleton « Falloujah » durant ce mois de ramadan. Selon elle, si la série a été violemment critiquée à ses premiers épisodes, le message semble désormais clair : sensibiliser les jeunes aux dérives de la drogue.

« Falloujah », la série ramadanesque controversée qui passe sur la chaîne Al Hiwar continue de retenir l’attention des téléspectateurs. Après la vague de critiques et les appels à la censure qui avaient accompagné les premiers épisodes, la polémique semble s’être calmée car la série ne fait finalement que tendre un miroir à la réalité de nos collèges et lycées où beaucoup d’élèves semblent de plus en plus attirés par la consommation et le trafic de drogue.

Naïma El Jeni qui joue le rôle de la directrice d’un lycée a salué le travail de la réalisatrice Sawsen Jemni. « Il ne faut pas se voiler la face, c’est bien la réalité de notre système éducatif et de notre société. Essayons plutôt de trouver des solutions », a écrit Naïma El Jani sur les réseaux sociaux, en ajoutant que « Falloujah » est un feuilleton de sensibilisation qui s’adresse à tous les élèves tunisiens.

F.B