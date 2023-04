Fares Abdeddayem : « J’ai toujours rêvé de devenir acteur et je m’inspire de Rami Malek »

Fares Abdeddayem qui a joué l’un des rôles principaux de la série Fallujah est l’une des plus belles révélations de ce mois de ramadan. Le jeune acteur aspire à une carrière internationale et il a tout pour réaliser ce rêve.

Plusieurs jeunes talents se sont révélés cette année grâce au feuilleton Fallujah diffusé durant le mois de ramadan sur la chaîne Al Hiwar, dont Fares Abdeddayem qui a joué le personnage de Nouh et qui a eu l’occasion de montrer l’étendue de son talent grâce à ce rôle complexe.

Le jeune acteur et mannequin que l’on a auparavant vu dans la série « Baraa » puis dans le film « Fractus », a parlé hier sur les ondes de la radio Mosaïque.fm de cette passion qui l’habite depuis qu’il était tout petit. « Je m’amusais à imiter des personnages et à essayer de faire rire mes parents », a-t-il confié.

Fares est originaire d’El Jem, là il n’y a pas de théâtre et où il était quasiment impossible d’exercer sa passion. C’est en s’installant à Tunis qu’il a réussi à intégrer petit à petit le monde du mannequinat puis de la télévision et du cinéma. « J’ai appelé beaucoup de réalisateurs et d’acteurs et j’ai souvent été ignoré », se rappelle le jeune acteur qui s’inspire beaucoup de Rami Malek et qui aspire à une carrière comme celle de Dhafer El Abidine.

F.B