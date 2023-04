Tunis : Nidhal Yahyaoui présente « Hattaya » ce soir au Rio

Inspiré des voyages des travailleurs agricoles, « Masreb el Hattaya » de Nidhal Yahyaoui est un projet musical itinérant qui sera présentélors d’un concert à la salle Le Rio au Centre-ville de Tunis ce soir, samedi 15 avril.

Après Bargou08, Alphawin ou encore Chaouia, le chanteur, compositeur et musicien Nidhal Yahyaoui est récemmenr revenu avec un nouveau projet musical qui puise encore une fois dans le patrimoine régional, soutenu par le ministère des Affaires culturelles et le Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique.

« Masreb el Hattaya » est une création musicale itinérante inspirée par la vie agricole, la nature, mais aussi la lutte pour la survie de beaucoup de travailleurs tunisiens qui vivent de la récolte saisonnière.

Le projet a été présenté au début de cette année lors de la 8e édition des Journées musicales de Carthage (JMC 2023). Nidhal Yahyaoui donne de nouveau rendez-vous avec le public samedi prochain lors d’une soirée ramadanesque au Rio.

« L’idée est de suivre la route empruntée par les Hattaya, travailleurs saisonniers qui sillonnent le pays d’une récolte à une autre, et d’une saison à une autre. En suivant ce parcours anthropologique « Masreb El Hattaya » fait escale dans une dizaine de lieux. De Gafsa vers Le Kef et à chaque escale, la rencontre nous mène sur les lieux de la création avec des musiciens et chanteurs locaux. »

F.B