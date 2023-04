Sawsen Jemni : « J’ai choisi le titre Fallujah pour sa symbolique »

Lors de sa première apparition médiatique après la diffusion de sa série à succès Fallujah, la réalisatrice Sawsen Jemni a expliqué le choix de ce titre qui a été beaucoup controversé.

Sawsen Jemni, la réalisatrice et co-scénariste de « Fallujah » qui a été diffusée durant le mois de ramadan sur la chaîne Al Hiwar, a attendu la fin de la série pour s’exprimer sur son travail et sur la polémique qui a accompagné les premiers épisodes. « J’ai suivi de loin ce qui s’est passé, je n’avais plus de compte Facebook et j’étais occupée à finir le montage de la série », a indiqué Sawsen Jemni.

Interrogée sur le choix du titre, la réalisatrice a dit qu’elle n’aimait pas les titres très évocateurs et qu’elle avait choisi « Fallujah » pour sa symbolique. Pour elle, c’est une guerre et les jeunes en sont les premières victimes. « Fallujah », c’est aussi la terre qu’on peut cultiver, a-t-elle ajouté.

F.B