Tunisie – Romdhan Awards : « Fallujah » rafle la mise

Le palmarès de la 12e édition des Romdhan Awards organisée par la radio Mosaïque.fm vient d’être dévoilé. Le feuilleton Fallujah a remporté plusieurs prix dans différentes catégories dont le prix du meilleur acteur qui a été attribué à Fares Abdeddayem.

Tout au long du mois du Ramadan, les téléspectateurs ont eu l’occasion de voter pour les différents feuilletons et sitcoms tunisiens. Mosaïque.fm vient de dévoiler le palmarès complet, et sans grande surprise, c’est le feuilleton Fallujah réalisé par Sawsen Jemni et diffusé sur la chaîne Al Hiwar qui a raflé la mise.

Le palmarès complet :

– Meilleure production ramadanesque : « Fallujah« ;

– Meilleure réalisation : « Fallujah« ;

– Meilleur feuilleton : « Fallujah« ,

– Meilleur scénario : « Fallujah«

– Meilleure acteur : Fares Abdeddayem (Fallujah);

– Meilleure actrice : Rim Riahi (Fallujah);

– Meilleur acteur dans un second rôle : Moncef Ajengui (Fallujah);

– Meilleur actrice dans un second rôle : Chekra Rameh (Fallujah);

– Meilleure série : « Sabbak El khir« ;

– Meilleur comédien : Karim Gharbi (Sabbak el khir);

– Meilleure comédienne : Dalila Meftahi (Sabbak el khir).

F.B