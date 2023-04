Un père tente d’immoler sa fille de 5 ans par le feu : Les autorités entrent en ligne

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées a annoncé que le délégué régional de la protection de l’enfance à Kairouan a pris en charge une fillette de 5 ans, après que son père ait tenté de la brûler vive…

Dans son communiqué, le ministère précise avoir reçu, ce jeudi 27 avril 2023, un signalement à Kairouan, faisant état d’une tentative de meurtre : un père a menacé DE mettre le feu au corps de son enfant sur la voie publique à Sbikha et la mère a également fait l’objet de menaces similaires !

Alertées, les forces sécuritaires sont intervenues rapidement et ont arrêté le père, qui a été placé en détention sur ordre du ministère public, qui a décidé de le poursuivre pour tentative d’homicide volontaire, ajoute la même source, sachant que le père s’est avéré recherché par la police dans une autre affaire…

La brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants relevant de la sûreté nationale a été chargée de l’affaire, et le délégué de l’enfance assurera le suivi et l’accompagnement psychologique aux victimes.

Y. N.