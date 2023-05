Bizerte : Le lycée Ibn Rachiq déplore le décès de l’élève Eya dans un accident de la route

Le lycée privé Ibn Rachiq à Bizerte a déploré, ce lundi 1er mai 2023, le décès de son élève Eya Mahwachi, candidate au baccalauréat, survenu ce jour dans un accident de la route.

Dans une note diffusée via sa page Facebook, le lycée a présenté ses condoléances à la famille, aux proches et aux camarades de classe de Eya (4e année Lettres) et à tous ceux qui l’ont connue.

Notons que l’accident est survenu sur la route de Menzel Bourguiba et que selon les informations diffusées par des syndicats de la protection civile, une amie de Eya a été grièvement blessée et transportée à l’hôpital, où elle a été admise en soins intensifs.

