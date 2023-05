Réseau de falsification de documents pour visas : Deux hommes et deux femmes arrêtés à Carthage

La direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé, ce mardi 2 mai 2023, le démantèlement d’un réseau spécialisé dans la falsification de documents officiels pour les demandes de visas.

L’enquête a été ouverte suite à une plainte déposée par un homme qui a affirmé avoir été escroqué par un individu, habitant à Carthage, qui lui a spolié 6.000 dinars tunisiens, qu’il lui avait remis comme acompte pour lui fournir en contrepartie des documents pour un visa vers un pays européen, avant de ne plus donner de nouvelles.

L’escroc avait prétendu qu’il pouvait lui fournir la totalité des documents requis pour l’obtention d’un visa et avait demandé au total une somme de 20.000 dinars, ajoute la même source.

Les unités sécuritaires relevant de la brigade de la police judiciaire des Berges du Lac sont parvenues à identifier le suspect et, en coordination avec le Parquet, ils ont effectué une descente dans le club informatique, où il travaille et où les documents sont fabriqués. Ce dernier a été arrêté avec deux autres employées, en flagrant délit.

Interrogés, ils ont avoué leur forfait en précisant qu’ils opèrent au sein d’un réseau spécialisé dans la fabrication de faux documents officiels et en affirmant que les documents sont vendus pour 200 dinars la pièce.

Les 3 suspects ont également révélé l’identité d’un 4e complice, soit le propriétaire du local et une descente policière a été menée chez ce dernier, où les agents ont saisi deux ordinateurs portables, 4 scanners, de faux documents officiels, des relevés bancaires falsifiés, des fiches d’Etat civil vides, des documents de banques, de faux contrats de mariage vides et portant un cachet officiel, des fiches de paie, et cinq cachets d’entreprises fictives…

La DGSN ajoute qu’une 3e descente a été effectuée chez le 1er suspect, ce qui a permis la saisie de deux ordinateurs, 5 passeports, et 1200 dinars.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des 4 suspects et la poursuite de l’enquête.