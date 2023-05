Enfants avec des armes blanches dans un clip de rap : Le ministère de la famille entre en ligne

Le ministère de la famille de la femme de l’enfance et des personnes âgées s’est exprimé, ce mercredi 3 mai 2023, sur le clip de rap qui a choqué la toile hier soir, et dans lequel ont voit de jeunes enfants, brandir des armes blanches, notamment des couteaux et des épées…

Dans son communiqué, le ministère a affirmé avoir chargé la direction régionale de la protection sociale de coordonner avec la police judiciaire afin de déterminer le lieu du tournage de ce clip, afin d’assurer la prise en charge des enfants, sachant que des mesures seront prises contre ceux qui sont derrière les faits et qui seront poursuivis pour exploitation de mineurs.

Le ministère a également appelé les parents à assumer leurs responsabilités envers leurs enfants et à leur fournir l’assistance et l’encadrement nécessaire.

D’autre part, le département de l’Enfance a rappelé qu’il est interdit de diffuser des vidéos et des photos d’enfants mineurs et a appelé au respect la loi en vigueur concernant la protection des droits de l’enfant, tout en soulignant la necessité d’alerter les services compétents, quant à toute menace à l’égard des enfants.

Les signalements peuvent être effectués via le numéro vert le 1809 ou via le portail de la protection de l’enfance.

Y. N.