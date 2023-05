Tunisie : Mandat de dépôt contre Ghannouchi dans l’affaire Instalingo

Le chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi a fait l’objet d’un mandat de dépôt, ce mardi 9 mai 2023, dans le cadre de l’affaire de la société Instalingo, située à Kalaa El Kebira (Sousse) et dirigée à partir de la Turquie.

C’est ce qu’a annoncé le substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance Sousse 2 Rochdi Ben Romdhane, dans une déclaration cette après-midi, à l’agence Tap.

Le chef du parti islamiste avait, rappelons-le, refusé de quitter la prison, où il est détenu dans une autre affaire, pour comparaître devant le juge d’instruction.

Rappelons aussi que l’affaire Instalingo a éclaté en septembre 2021, impliquant notamment des hommes d’affaires, des personnalités politiques, des blogueurs et des sécuritaires.

Les suspects encourent de lourdes peines de prison et devront faire l’objet de graves chefs d’accusations, notamment «complot formé dans le but d’attenter à la sûreté intérieure de l’État et de changer la forme du gouvernement, de remonter les gens les uns contre les autres et de provoquer le désordre».

Y. N.